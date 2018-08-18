Hindistan sular altında: 324 kişi öldü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 324 kişi hayatını kaybetti.

Aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların ve köprülerin çöktüğü, evlerin selde sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos’tan bu yana 324 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan günlerdir muson yağmurlarının yol açtığı sellerle mücadele ediyor. Eyalet Başbakanı Pinarali Vijayan twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kerela yüzyılın en kötü sel felaketini yaşıyor. Durum ‘ulusal felaket’ olarak nitelendirilmeli” dedi.

Seller yüzünden binlerce kişiye yardım ulaştırılamıyor. Yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada ölü sayısını 164 olarak açıklamışlardı. Son 36 saatte ise ölü sayısı hızla arttı. Muson yağmurları on gündür etkisini sürdürüyor. Yetkililer yağışların bu hafta sonunda da devam edeceğini belirterek halkı uyardı. Yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 4 milyar dolarlık bir kayıp yaşandığı belirtildi.

Pisti su basması sonucu kapatılan Cochin Uluslararası Havaalanı’ndaki tüm uçuşlar cumartesi gününe kadar durduruldu. Hindistan’ın yedi eyaletinde bu yıl muson mevsiminde, şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bölgede 220 binden fazla kişinin sığınma merkezlerine yerleştirildiği bildirildi. Muson yağışlarından kaynaklanan seller Kerala eyaletine bağlı 14 bölgenin 12’sini etkiledi. Sellerde binlerce hane sular altında kalırken 32 bin 500 hektarlık tarım alanı tahrip oldu.