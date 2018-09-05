Hindistan’da korkunç kaza: Köprü çöktü en az 5 ölü, çok sayıda yaralı var

Geçen ay İtalya'da yaşanan köprü faciasının bir benzeri Hindistan'da yaşandı. Kalküta'daki Majerhat Köprüsü trafiğin yoğun olduğu bir anda çöktü. Çok sayıda araç metrelerce yükseklikten aşağı yuvarlanırken, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini onlarca kişinin ise yaralandığını açıkladı. Enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkelerinden Hindistan’da korkunç bir olay yaşandı… Ülkenin popüler şehirlerinden Kalküta’nın güneyinde bulunan Majerhat Köprüsü dün trafik yoğunluğunun olduğu bir anda çöktü. Köprünün eski olduğu için çöktüğü tahmin edilirken çok sayıda araç köprüden aşağı yuvarlandı.

Tam iş çıkışı saatinde meydana gelen kaza sonrasında yetkililer en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken yerel basın ölü sayısının 5 olduğunu ve bu sayının artacağını duyurdu. Polis sözcüsü arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyururken 25 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Güvenlik görevlileri enkaz altında çok sayıda insan kaldığını açıklarken, “Araçların içinde ve köprünün parçalarının altında kalanlar çığlık çığlığa yardım istiyor. Herkesi kurtarmayı amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

Olay yerine 4 vinç ve 500 kurtarma ekibi gelirken, köprünün 40 yıl önce yapıldığı açıklandı. Yetkililer çok sayıda otomobil, motosiklet ve minibüsün aşağı uçtuğunu ve bu sebeple ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini duyurdu. Hint medyası bir ay önce köprü üzerinde bakım çalışması yapıldığını duyururken, “Fakat bu çalışmalar yoğun trafik dolayısıyla oluşan hasar ve çukurları gidermek için yapılmıştı. Bölgede yapılan metro kazı çalışmalarının köprüye zarar verdiği üzerine düşünülüyor” yorumunu yaptı.