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Hindistan’da kum fırtınası can alıyor

Geçen hafta ülkenin kuzeyini etkisi altına alan ve en az 125 kişinin ölümüne neden olan kum fırtınasının ardından dün gece Uttar Pradeş'i yeniden vuran fırtınada 11 kişi öldü. Hindistan basını ise ölü sayısını 12 olarak açıkladı.

android-time 11:14 10 Mayıs 2018
Haberler Dünya
Hindistan’da kum fırtınası can alıyor
Geçen hafta ülkenin kuzeyini etkisi altına alan ve en az 125 kişinin ölümüne neden olan kum fırtınasının ardından dün gece Uttar Pradeş'i yeniden vuran fırtınada 11 kişi öldü. Hindistan basını ise ölü sayısını 12 olarak açıkladı.

Eyalet hükümetinden Avanish Awasthi, saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtınada ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiğini, onlarca kerpiç evin yıkıldığını belirtti.

Awasthi, eyaletin Etawah bölgesinde 4, Mathura bölgesinde 3 ve Agra, Aligarh, Kanpur ile Firozabad bölgelerinde birer kişinin hayatını kaybettiği kum fırtınasında 25 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Diğer bir eyalet hükümeti yetkilisi N. N. Srivastava da fırtınaların, ekinlerini ve hayvanlarını kaybeden 100 milyondan fazla kişinin yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

Srivastava, pek çok bölgede yapılan fırtına uyarısının ardından eğitime ara verildiğini kaydetti.

Racastan, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde geçen hafta etkili olan ve en az 125 kişi öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı kum fırtınasında yalnızca Uttar Pradeş’de hayatını kaybedenlerin sayısı 73 olarak açıklanmıştı.

Dün, Batı Bengal eyaletinde etkili olan fırtına ve yıldırım çarpmaları sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı bildirilmişti. (AA)

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