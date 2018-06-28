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Hindistan’da uçak kazası… Binaların arasına düştü!

Hindistan´ın Maharaştra eyâletinin başkenti Mumbai'de bir uçak binaların arasına düştü. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre düşen uçakta bulunanlardan en az beş kişi yaşamını yitirdi.

android-time 12:37 28 Haziran 2018
Haberler Dünya
Hindistan’da uçak kazası… Binaların arasına düştü!
Hindistan´ın Maharaştra eyâletinin başkenti Mumbai'de bir uçak binaların arasına düştü. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre düşen uçakta bulunanlardan en az beş kişi yaşamını yitirdi.

Uçağın önceden Hindistan´ın Uttar Pradeş yönetimine ait olduğu, sonrasında ise Mumbai merkezli UY Aviation şirketine satıldığı belirtilirken, uçağın içinde kaç yolcunun bulunduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

Yerel medyada uçağın Juhu Havalimanı´na doğru hareket ederken, Ghatkopar bölgesinde düştüğü ve kaza sonucu pilot, üç yolcu ve uçağın düştüğü bölgedeki bir yayanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son güncelleme: android-time 12:3928.06.2018
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