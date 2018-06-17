Hırvatistan’da panik… Türk bandıralı gemi su alıyor

Hırvatistan açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin batmaya başladığı duyurulmuştu. Gemide bulunan 13 kişilik mürettebatın tahliye edildi gemi yüzer duruma getirildi.

Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adriyatik Denizi’nde Hırvatistan’ın Jabuka Adası açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin su almaya başladığını bildirdi. Türk gemisindeki 13 mürettebat tahliye edildi ve gemi yüzer duruma getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Haksa” isimli yük gemisinin su almaya başladığını sabahın erken saatlerinde Rijeka Arama Kurtarma Merkezine (MRCC) bildirilmesi üzerine Hırvatistan ve İtalya’ya ait arama kurtarma gemileri ile Brodospas firmasına ait römorkun olay yerine intikal ettiği belirtildi.

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MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

85 metre uzunluğundaki geminin 11’i Türk, 2’si Hindistan vatandaşı olan 13 kişilik mürettebatın tamamı tahliye edildi. Kimsenin yaralanmadığı denizde şu anda kirlilik tespit edilmediği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adriyatik’in merkezinde bulunan Vis adasının kuzeyinde geminin battığı, kirliliğin önlenmesi için önlemler alındığı belirtildi. Gemide 3 bin ton sinter manyezit ve 70 ton da akaryakıt ile yağlama maddesinin bulunduğu ifade edildi. AJANSLAR