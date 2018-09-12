Hitler selamı veren Türk’e, savcıdan soruşturma

Bir Alman amatör futbol ligi takımına sponsor olan Türk dönerci, onlarla Hitler selamı verdi. Sonra da bunu sosyal medyadan yayınladı. Ortalık ayağa kalktı. Futbolcular kulüpten atıldı. Alman vatandaşı olan sponsor dönerci ve sporculara "devlete karşı suç işlemekten" soruşturma açıldı.

Almaya'nın Wassenberg kasabasındaki amatör bölge C liginde oynayan “SC 1920 Myhl“ adlı futbol takımı ve Türk sponsoruna Hitler selamı vermekten soruşturma açıldı. Devlete karşı işlenen suçları soruşturan savcılık, Alman tarihinde ilk kez bir Türk'e karşı Hitler selamı vermekten soruşturma başlattı.

KENDİSİ DE ÖYLE POZ VERDİ

Forma sponsoru olduğu takımı Wassenberger Oberstadt'aki bir alışveriş merkezinde bulunan dönercisinin önünde toplayan Türk kökenli Alman vatandaşı Engin Aslan, bazılarıyla Hitler pozu vererek fotoğraf çektirdi.

Aslan daha sonra bu fotoğrafı Facebook sayfasından yayınlayınca kıyamet koptu. Tepkiler üzerine fotoğraf silindi ancak hemen futbol takımının yönetim kurulu harekete geçti ve Hitler selamı veren 7 kişiyi üyelikten attı. Ayrıca, başta Türk kökenli Alman vatandaşı 38 yaşındaki dönerci Engin Aslan olmak üzere, yaşları 18 ile 27 arasında değişen oyunculara, „Devlete karşı suç işlenmesi“ nedeniyle soruşturma açıldı.

“ŞAKA OLSUN DİYE YAPMIŞTIK“

Olay Alman basınında büyük yer almaya başladı. Rheinische Post gazetesine konuşan Türk dönerci Engin Aslan, bunun aptalca bir şaka olduğunu ve sırf fotoğraf çektirirken eğlence olsun, diye yaptıklarını anlattı. Aslan bunu bir ironi olarak gördüklerini belirtirken, futbolcular da kamuoyuna bu şekilde yansıyacağını hiç düşünmediklerini ifade etti.

Futbol kulübü ise, imajlarının çok büyük yara aldığını belirtirken, Engin Aslan da 7 genç futbolcu üyelikten çıkarıldığı için sponsorluğu yürütmeyeceğini duyurdu.

ÜÇ YILA KADAR HAPİS TEHDİDİ

Fotoğrafların kısa sürede yayılmasının ardından polise suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık da, devreye girdi ve Hitler selamı verenler hakkında „devlete karşı suç işleme“ nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, yasaklı selamı verenleri ağır para cezası ya da üç yıla kadar hapis bekliyor.

Almanya'nın Chemnitz Kenti'nde yaşanan olaylar ve Hitler selamı verilmesinden sonra, toplumunu hassas olduğu Almanya'da bu fotoğraf kısa sürede yayıldı. Bir sağcı radikal örgütle bağı olmadığı saptanan genç futbolcular ise, bir pankart hazırlayıp özür diledi.

