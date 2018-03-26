Hız treninde mahsur kaldıklarını fark etmediler… İşte sebebi…

Japonya'da eğlence parkındaki tren, bir vagonun arızalanmasıyla durdu. Trendeki yolcular ise mahsur kaldıklarını çok sonra fark etti.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Arakawa Amusement Park’taki ülkenin en yavaş trenine binenler başlarına geleceklerden habersizdi. 12’si çocuk 19 kişinin bulunduğu tren 140 metre uzunluğundaki turuna başladı. Turun yarısına gelmek üzere olan trenin bir vagonu arızalanınca durdu. Tren hareket halindeyken o kadar yavaştı ki yolcular arıza olduğunu anlamadı. Bir süre oldukları yerde kalan yolcular, arızayı fark etmelerinin ardından polisi aradı. Görevlilerin olay yerine gelmesiyle trendekiler kurtarıldı.