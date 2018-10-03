Hizmetçisi can çekişirken video çekti

Kuveyt, cani bir kadının hizmetçisinin metrelerce yüksekten düşmesine göz yummasını konuşuyor. Kuveytli bir kadın, evinde hizmetçi olarak çalışan Etiyopyalı kadının elini tutmak yerine 7. kattan düşmesine neden olurken, bugün gerçekleşen duruşmada kadına 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İnsan hakları ihlalleri konusunda pek de parlak bir karnesi olmayan Körfez ülkeleri arasında yer alan Kuveyt’te korkunç bir olay yaşandı… Geçtiğimiz yılın Mart ayında çekilen bir video tekrar gündeme geldi. Kuveyt’te çekilen görüntülerde bir evde temizlik görevlisi olarak çalışan Etiyopyalı kadın 7. kattaki evin balkonundan asılı vaziyette tutunurken görünüyor. Ev sahibinin çektiği videoda genç kadın yardım isterken, bu sırada videoyu çeken iş vereni “Saçmalama, hadi gel çık yukarı” derken duyuluyor.

Etiyopyalı kadın, “Elimi tut, elimi tut” diye bağırırken kısa süre sonra eli kayıyor ve balkondan metrelerce aşağıya düşüyor. Binadan yere çakılan kadın mucize eseri olarak hayata tutunuyor. Kolunda bir kırık olan ve vücudunun farklı noktalarında da yaralar meydana geldi.

Bugün görülen duruşmada ise ev sahibi kadın akıl almaz açıklamalarda bulundu. İsmi açıklanmayan kadın, “Benim ona şiddet uyguladığımı iddia etmesin diye yardım etmedim ve bunu kanıtlamak için video çektim” dedi. Fakat pişkin kadının açıklamaları hakimi tatmin etmedi. Hakim, temizlik görevlisinin 7. kattan düşerek yaralanmasına sebep olan kadına 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.