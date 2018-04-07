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Hocasını öyle bir şeyle tehdit etti ki…

İngiltere'de üniversite profesörünün cinsel yaşamıyla dalga geçtiğini düşünen kadın, adamı öyle bir şeyle tehdit etti ki...

Sozcu.com.tr
android-time 11:43 7 Nisan 2018
Haberler Dünya
Hocasını öyle bir şeyle tehdit etti ki…
İngiltere'de üniversite profesörünün cinsel yaşamıyla dalga geçtiğini düşünen kadın, adamı öyle bir şeyle tehdit etti ki...

İngiltere’de King's College London’da tarih eğitimi alan Stephanie Christol, okulun son yılında Dr. Christopher Dillon’dan ders almaya başladı.

Christol’ın tez çalışmaları için bir okuma ve izleme listesi hazırlayan Dr. Dillion, başına geleceklerden habersizdi. Listeyi inceleyen Christol, ‘The Virgin Snail’ (Bakire Salyangoz) adlı animasyonu görünce çılgına döndü.

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Hocasının cinsel hayatıyla ilgili dalga geçtiğini düşünen Christol, Dillion’a tehdit mesajları göndermeye başladı. Hocasını cinsel organını kesmekle tehdit eden Christol, Dillion’ın şikayeti üzerine gözaltına alındı. Christol’la ilgili okulda da soruşturma başlatıldı.

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