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Hollanda Parlamentosu’nda intihar girişiminde bulundu

Hollanda'da 65 yaşındaki bir adam parlamentoda intihar girişiminde bulundu. Groenlo'da yaşadığı öğrenilen adamın ilaç tedavisi gördüğü ve intihar girişimini de uyuşturucunun yasallaşması için gösteri olarak gerçekleştirdiği iddia edildi.

Sozcu.com.tr
android-time 18:08 22 Mart 2018
Haberler Dünya
Hollanda Parlamentosu’nda intihar girişiminde bulundu
Hollanda'da 65 yaşındaki bir adam parlamentoda intihar girişiminde bulundu. Groenlo'da yaşadığı öğrenilen adamın ilaç tedavisi gördüğü ve intihar girişimini de uyuşturucunun yasallaşması için gösteri olarak gerçekleştirdiği iddia edildi.

Hollanda Parlamentosu, bugün bir intihar girişimine ev sahipliği yaptı. Parlamentoda görüşmeler devam ederken 65 yaşındaki bir adam, kamu alanından aşağı atlayarak kendini asmak istedi.

Canlı yayınlanan oturum sırasında bir siyasetçi konuşma yaparken anbean intihar girişimini izlerken ve tepki verirken görüldü. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, adamın sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, ülkenin çok satan gazetelerinden Telegraaf, “Aktivist birkaç haftadır parlamento önünde gösteri yapıyordu. İstediği uyuşturucunun yasallaşmasıydı” ifadesini kullandı.

Telegraaf’ın haberinde, Groenlo’da yaşayan adamın intihar girişiminde bulunmadan önce Facebook üzerinde, “Siyasetçileri uyandırmak için bunu yapmak zorundaydım. Üzgünüm” mesajını yazdığını aktardı.

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