Hollanda: Rusya’nın saldırısını engelledik, 4 kişi sınır dışı edildi

Hollanda Askeri İstihbarat Servisi'nin (MIVD), Nisan ayında Rus gizli servisi tarafından Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) yönelik bir siber saldırıyı önlediği açıklandı. Hollanda, 13 Nisan'daki saldırı girişiminin ardından, olaya karışan 4 Rus subayını aynı gün sınır dışı ettiğini duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Lahey’de düzenlediği basın toplantısında, OPCW’ye yönelik siber saldırı girişiminde bulunan Rus görevlilerinin kimliklerini açıkladı. Bijleveld’ın verdiği bilgiye göre, saldırı girişiminde bulunan Rus subaylar 10 Nisan’da diplomatik pasaportla Lahey’e geldiler.

Kimlikleri açıklandı

Saldırı girişimi Rus ordusuna bağlı bilgisayar operatörleri Aleksej Sergejvich Morentes, Yevgeny Mikhailovixh ile istihbarat uzmanları Oleg Miajlovich Serebrjakov ve Alaksi Valeryvich Minin tarafından greçekleştirildi. Rus ajanlar, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı OPCW’nin Wİ-Fİ ağına girmeye çalışırken, Hollanda istihbaratı müdahale etti.

Bilgisayar ve ekipmanlarına el konulan 4 ajan aynı gün sınır dışı edildi. Rus ajanlardan birinin bilgisayarında Malezya da dahil olmak üzere farklı ülkelerle bağlantı saptandı. Bu bilgisayarın Ukrayna üzerinde Temmuz 2014’te Ruslar tarafından düşürüldüğü açıklanan MH-17 sefer sayılı uçağın soruşrurmasını yürüten Malezya savcısı ile polisine yönelik siber saldırıda da kullanıldığı belirlendi. Hollanda’ya göre, Lahey’deki uluslararası kurumlar nedeniyle Rus casuslar bu kentte oldukça aktif. Ruslar ayrıca MH-17 faciası ile ilgili bilgi elde etmeye de çalışıyordu.