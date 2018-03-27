Hollanda Türkiye arasında casus krizi patladı

Önceki gün Türk basınında, baş harflerinin A.Z. olduğu açıklanan Hollandalı bir kişinin casus olduğu yönünde soruşturma başlatıldığının iddia edilmesinin ardından kriz büyüyor. Bugün Hollanda'nın İstanbul Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada bir kişinin ülkeden kaçtığı belirtildi.

Hollanda ile Türkiye arasında casus krizi yaşanıyor. RTL Nieuws’a konuşan Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Hollandalı bir adamın Türkiye’den kaçtığını açıkladı. Türk medyasında, Türk yetkililerin Hollandalı bir casus hakkında soruşturma başlattığına yönelik haberlerin çıkmasının ardından bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’daki Hollanda temsilciğinde çalışan A.Z. isimli bir kişinin Türkiye’den kaçtığını açıkladı. Türk basınında yer alan haberlerde A.Z. isimli şahsın IŞİD, Zeytin Dalı Operasyonu ve Suriye ile ilgili sahte haber oluşturduğu ve istihbarat topladığı ifade edilmişti. RTL’nin haberinde, A.Z. isimli şahsın Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalıştığı ifade edildi. A.Z.’nin “kendi güvenliği” için Türkiye’den çıktığı aktarıldı.