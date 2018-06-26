Hollanda’da burka yasağına onay çıktı

Hollanda'da Parlamento'nun üst kanadı niteliğindeki Senato tarafından, okullar, devlet daireleri ve hastaneler gibi kamu binalarında yüzü örten kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan bir yasa kabul edildi.

Senato, Meclis tarafından kabul edilen, kamusal alanda yüzü tamamen kapatan ve sadece gözleri açıkta bırakan kıyafetlerin yasaklanmasına ilişkin yasayı onayladı.

Yasak, toplumun genelini kapsamayacak. Sadece eğitim kurumları, toplu taşıma, hastaneler, bakım evleri ve devlet dairelerinde geçerli olacak.

Düzenleme ile burka ve çarşafın yanı sıra, kar maskesi ve motosiklet kaskı gibi yüz yüze iletişimi engellediği belirtilen kıyafetlerin giyilmesi de yasaklanıyor.

Burka ve peçe, “hafif suçlar” kapsamında değerlendirilecek. Yasağın geçerli olduğu alanlarda yüzünü açmayanlar için polis çağrılabilecek.

Yasayı ihlal edenler, 400 euro para cezasına çarptırılacak.