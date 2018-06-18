Hollanda’da festivalde otobüs faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Hollanda'nın Limberg bölgesinde her yıl düzenlenen müzik festivali Pink Pop'ta bu yıl korku dolu anlar yaşandı. Bir otobüs festivalden ayrılan 4 kişinin üzerine sürdü. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Hollanda’nın güneyindeki Limberg’de her yıl düzenlenen Pink Pop festivali kötü bitti. Bütün dünyadan katılımcıları ağırlayan festivalin son gününde beyaz bir otobüs yoldan geçenlere çarptı.

Polis, beyaz renkli otobüsün olay yerinden kaçtığını ve şu anda arama çalışmalarına devam edildiğini açıklarken, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yetkililer 3 gün süren festivalin en sonunda sahneye çıkan Bruno Mars konserinden sonra saldırının gerçekleştiğini açıklarken, Hollanda basını helikopterle havadan otobüsü arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Saldırıdan saatler sonra Hollanda polisi açıklamada bulundu. Hollandalı yetkililer 1 kişinin ölümüne ve 3 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırganın yakalandığını ve sorgusunun devam ettiğini duyurdu.