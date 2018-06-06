Hollanda’daki Türk camisinden çağrı: Provokasyona gelmeyin

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Laleli Camisi yönetimi, PEGIDA'nın yarın iftar saatinde caminin önünde yapacağı domuz etli mangal partisi eyleminin provokasyon amaçlı olduğunu belirtip, herkesi sükunete davet ederek, "provokasyona gelmeyin" çağrısı yaptı.

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Laleli Camisi yönetimi, PEGIDA’nın yarın iftar saatinde caminin önünde yapacağı domuz etli mangal partisi eyleminin provokasyon amaçlı olduğunu belirtip, herkesi sükunete davet ederek, “provokasyona gelmeyin” çağrısı yaptı.

Laleli Camisi yönetim kurulunun yayımladığı basın bildirisinde, PEGIDA’nın yarın Laleli Camisi önünde İslam karşıtı pankart açarak domuz etli mangal partisi yapmak istemesinin apaçık bir provokasyon olduğu belirtildi.

Provokasyona gelmemek için kararlı oldukları belirtilen bildiride, cemaate ve çevrede yaşayan topluma sakin olmaları çağrısında bulunuldu. Bildiride, “1982 yılından beri bulunduğumuz bölgede şimdiye kadar hiçbir tatsız olay yaşamadık ve bunun böyle kalmasını istiyoruz. Barışçıl bir şekilde birlikte yaşamak birbirimize saygılı olmak ve desteklemek bizim semtimizin gerçeklerindendir. Bunu da küçük bir grupun provokasyonuyla bozmasına izin vermeyeceğiz” ifadesi kullanıldı.

“ENDİŞELİYİZ”

Cami yönetiminin PEGIDA’nın eyleminden endişe duydukları kaydedilirken, “Özellikle kendi cemaatimiz ve çevremiz dışındaki kişilerden eyleme karşı yapılabilecek bir müdahaleden kaygılıyız. Bu grupları tanımadığımız için yönetim olarak bunları kontrol edemeyiz. Endişelerimiz belediye ve polis teşkilatı ile paylaşıldı. Olası rahatsız edici durumlara karşı gerekeni yapacaklarına inanıyoruz” ifadesine yer verildi.

PEGIDA, sosyal medya üzerinden Rotterdam, Utrecht, Gouda, Lahey ve Arnhem kentlerinde bu hafta iftar saatinde cami önünde domuz etli mangal partisi eylemi yapacağını duyurmuştu.