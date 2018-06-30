Hollanda’dan saçma açıklama: Saldırı durumunda Türkiye’ye yardım etmeyelim

Hollanda'da koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Hristiyan Birliği'nin (CU) lideri Gert - Jan Segers adeta akıl tutulması yaşadı... Hollandalı siyasetçi NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik olası bir saldırı durumunda, ülkesinin Ankara'ya destek vermemesini istedi.

Hollanda’daki ırkçı ve Türkiye karşıtı yaklaşım büyüyerek devam ediyor… Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye karşı anlamsız açıklamalarda bulunan Hollanda’da şimdi de koalisyon ortağı Hristiyan Birliği’nin lideri açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki 4 büyük partiden biri olan Hristiyan Birliği’nin lideri Gert-Jan Segers, NATO’nun anlamına unuturcasına bir çağrıda bulundu. Segers, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini söyledi. Segers, ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf’a verdiği demeçte, “Türkiye’yi savunmak için kendilerini sorumlu hissetmediklerini” söyledi. Suriye’deki çatışmaların başladığı dönemde, NATO müttefiki Türkiye’yi desteklemek için Hollanda’nın Patriot füzeleri gönderildiğini anımsatan Segers bölgede durumun değiştiğini iddia ederek TSK’nın terör örgütü PKK/PYD ve IŞİD’e karşı başlattığı Afrin operasyonunun “sınırı aştığını” iddia etti.



Hollandalı lider, Türkiye’ye yönelik, farklı ülkelerden olası bir saldırı durumunda, NATO’nun 5. maddesi uyarınca yeniden bir yardım talebi gelirse, buna olumsuz yanıt verilmesini istedi. Segers, “Eğer gelecekte Türkiye, yeni bir görev kuvveti gönderilmesini isterse, buna ‘hayır’ demeliyiz” dedi. NATO anlaşmasının 5. maddesine göre, herhangi bir üye ülkeye dışarıdan gelen saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılıyor.