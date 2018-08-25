Hollanda’dan şaka gibi açıklama: Provokatör ama yasaklamayacağız

Hollanda hükümeti, ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders tarafından düzenlenen Muhammed Peygamber karikatür yarışmasının, kendi inisiyatifleri dışında gerçekleştiğini açıkladı.

Hükümet yarışma için “tatsız”, Wilders için de “provokatör” tanımlaması yaptı ancak düşünce özgürlüğüne saygı gereği yasaklanamayacağını vurguladı. Hollanda hükümeti Cuma günü yapılan bakanlar kurulu toplantısında, Muhammed Peygamber karikatür yarışması nedeniyle Pakistan başta olmak üzere, İslam ülkelerinde yükselen tepkileri ele aldı. Kabine, İslam ülkelerine, karikatür yarışmasının hükümetin inisiyatifinde gerçekleşmediği ısrarla belirtme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Stef Blok, Hollanda’dan açıklama isteyen Pakistan ve diğer İslam ülkelerine, şu mesajı iletecek: “Yarışmayı düzenleyen kişi bir parlamento üyesi ama hükümet üyesi değil. Hollanda düşünce özgürlüğü açısından geniş sınırları olan bir ülke. Hükümetimiz, her türlü inanca saygı gösterilmesinden yanadır.”

Bakan Blok’a göre Muhammed Peygamber karikatür yarışması “çok tatsız” ve asla kendisinin böyle bir tercihi olmayacak. Ancak bunun, Wilders’in kişisel değerlendirmesi olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, “Bu yarışma hükümetin inisiyatifinde değil, buna karışamayız” dedi. Blok, İslam ülkelerinde yaşayan ya da çalışan Hollanda vatandaşlarının, karikatür yarışması nedeniyle güvenliklerinin tehlikeye atılmaması gerektiğini vurguladı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yarışmayı düzenleyen ana muhalefet partisi lideri Wilders’i, “ifade özgürlüğünün sınırlarını zorlamayı seven provokatif bir siyasetçi” diye tanımladı. Muhammed Peygamber karikatür yarışmasının hangi olumlu amaca hizmet edeceğini anlayamadığını söyleyen Rutte, “Ama herkesin kendi medeniyetine göre bir iç disipline sahip. Değerlendirmesi ona kalmış” diye konuştu.