Fransa’dan skandal Suriye açıklaması… Hollande’dan akıl tutulması

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Hollande, Fransız basınına konuştu. Le Monde'a açıklamalarda bulunan Hollande, "Rusya ve Türkiye Suriye'yi paylaştı" ifadesini kullandı.

Fransa’nın eski cumhurbaşkanlarından François Hollande, ülkenin çok okunan gazetelerinden Le Monde’a konuştu. Hollande, Suriye’de yaşananlardan dolayı sorumlu hissettiğini söylerken, “Esad’a karşı nasıl davranacağımız yerine Putin’e karşı nasıl davranacağımızı konuşmalıyız” dedi.

Görevi bıraktıktan sonra ilk defa diplomasi ve uluslararası konularda açıklamalarda bulunan Hollande, “ABD Başkanı Trump’ın tutumu belli olmadığı için Rusya’nın Orta Doğu’daki hamlelerine tepki vermek Avrupa ve NATO’ya düşüyor” dedi.

Hollande sözlerini Türkiye ve Rusya’nın Suriye’yi paylaştığına kadar götürürken, terör örgütü PKK’nın uzantıları PYD ve YPG hakkında ise “müttefiklerimiz” tanımını kullandı. Hollande ayrıca Doğu Guta ve Afrin’de uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısında da bulundu. Hollande, Rusya’nın NATO’da çatlak yaratmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.