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Hollywood yıldızından şaşırtan Trump çıkışı: Beni Wayne sanıp ofisine götürdü

Hollywood'un gözde isimlerinden Christian Bale, yeni filmi Vice'la ilgili Variety dergisine konuştu. Batman serisini çektikleri dönemde ABD Başkanı Trump'la tanışmasını anlatan Bale, "Beni Bruce Wayne sandı ve ofisine davet etti" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 16:29
Haberler Dünya
Hollywood yıldızından şaşırtan Trump çıkışı: Beni Wayne sanıp ofisine götürdü
Hollywood'un gözde isimlerinden Christian Bale, yeni filmi Vice'la ilgili Variety dergisine konuştu. Batman serisini çektikleri dönemde ABD Başkanı Trump'la tanışmasını anlatan Bale, "Beni Bruce Wayne sandı ve ofisine davet etti" dedi.

İngiliz oyuncu Christian Bale, son günlerde yeni filmi Vice’la gündemde. Vizyona girmek için gün sayan filmle ilgili sık sık ABD basınına konu olan Bale, Variety dergisine ilginç bir anısını anlattı.

Batman serisinde süper kahramanı ve onun asıl kimliği milyoner iş adamı Bruce Wayne’i canlandıran Bale, 2011’de Trump Towers’taki çekimlerde ABD Başkanı Donald Trump’la tanıştığını söyledi.

Christian Bale.

Christian Bale.

Çekimlere ara verdikleri sırada Trump’ın kendisini ofisine davet ettiğini belirten Bale, “Sanırım beni Bruce Wayne sandı. Çünkü Bruce Wayne olarak giyinmiştim. Bana Wayne’mişim gibi davrandı. Ben de bozmadım, devam ettirdim. Çok eğlenceliydi” dedi.

Bale, “O zaman başkan olmayı düşündüğünü bilmiyordum” diye de ekledi. 

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