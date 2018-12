Hollywood’da bir taciz skandalı daha… ‘Oscarlı aktör duşta izleyip…’

Hollywood'da patlayan taciz skandalları ve ardından gelişen 'Metoo' hareketinin etkisi sürüyor. Avustralyalı oyuncu Yael Stone, Oscar ödüllü Geoffrey Rush'ın tacizine uğradığını iddia etti.

Orange Is the New Black dizisiyle üne kavuşan 33 yaşındaki Yael Stone, New York Times’a yaptığı açıklamada 2010 yılında The Diary of a Madman (Bir Delinin Günlüğü) isimli oyunda rol aldıkları sırasında bir dizi olay yaşandığını öne sürdü.

Stone, Rush’ın kuliste kıyafetlerini çıkardıktan sonra çırılçıplak dans ettiğini, kendisi duştayken aynayla dikizlediğini ve cinsel içerikli mesajlar yolladığını iddia etti.

Stone, bu yıl Rush’a taciz iddiaları yönelten ikinci isim. Bu yılın başında oyuncu Eryn Jean Norvill de Rush’ın kendisine uygunsuz biçimde dokunduğunu açıklamıştı.

67 yaşındaki Rush’ın avukatı ise suçlamaları reddetti.