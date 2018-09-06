House of Cards’tan önce Kevin Spacey kovulmuştu şimdi de…

Eğer sıkı bir House of Cards dizisi izleyicisiyseniz bu yazıyı dikkatle okumakta fayda var... Çünkü geçen yıl içinde 30'u aşkın kişi tarafından cinsel saldırı ve taciz suçlamalarıyla gündem olan ve kısa sürede House of Cards dizisinden kovulan Kevin Spacey'nin canlandırdığı Frank Underwood karakterinin akıbeti belli oldu.

Dizinin dün gece yayınlanan fragmanında House of Cards dizisinin yıldızı Kevin Spacey’nin canlandırdığı Frank Underwood karakterinin durumu netlik kazandı. Kasım ayında Kevin Spacey olmadan başlanacağı duyurulan ve geçmişte cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu ortaya çıkan Spacey’nin kariyerindeki düşüş devam ediyor.

Netflix dizisinde hayranları üzen bu gelişme sonrasında ilk fragman yayınlandı. Fragmanda, Frank Underwood’un eşi Claire’i canlandıran Robin Wright, bir mezarlıkta beklerken görülüyor. Mezar taşının üzerinde Frank Underwood’un adı yazarken, Wright, “Sana şu kadarını söyleyeyim Francis, beni gömdüklerinde orası evin arka bahçesi olmayacak. Bana saygı göstermek istediklerinde bir sırada beklemek zorunda kalacaklar” diyor.

Dizinin fragmanında Underwood’un dizide nasıl öldüğüne dair bir açıklama yapılmadı. Netflix, beşinci sezonun sonunda başkan olan Underwood’u canlandıran Spacey’nin diziden kovulduğunu ve son sezonda yer almayacağını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.