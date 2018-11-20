Hulusi Akar, Rus mevkidaşıyla İdlib’i konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya'ya gitti. İki isim, burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü. Akar ve Şoygu görüşmesinde bölgesel konuların yanı sıra Soçi'de imzalanan mutabakatın ardından İdlib'deki son durumun da ele alındığı öğrenildi.

Hulusi Akar ve Hakan Fidan, bu sabah saatlerinde özel uçakla Rusya’nın Soçi kentine hareket etti. Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan burada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra Soçi’de imzalanan mutabakatın ardından İdlib’deki son durumun da ele alındığı öğrenildi.

Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya getirdi. Rus haber ajansı IFAX, yapılan görüşmede Şoygu’nun Türk mevkidaşına, “Suriye’nin İdlib bölgesindeki silahtan arındırılmış bölgeye destek vermemiz gerekiyor. Hızla hareket etmeliyiz” dediği aktarıldı.

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