ICC’den ABD’ye sert yanıt: Yaptırım bize işlemez

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un ABD'nin Afganistan'daki faaliyetlerini incelemeye alması halinde mahkemeye yaptırım uygulayacakları tehdidine rağmen görevini yapacağını açıkladı.

Merkezi Hollanda’nın başkenti Lahey’de bulunan uluslararası mahkeme, bağımsız ve tarafsız bir kurum olduğunu ve arkasında 123 ülkenin desteği bulunduğunu bildirdi.

ICC bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Bir hukuk mahkemesi olan ICC, bu ilkelere ve hukukun üstünlüğü fikrine uygun olarak görevini yapmaya devam edecek ve bundan caymayacaktır” dedi.

Trump yönetimi, ICC’nin Afganistan’da Amerikalıların sorumlu olduğu öne sürülen savaş suçlarını dava etmesi halinde mahkemeye karşı sert önlemler alınacağını açıklamıştı.

Bolton, “ABD, bu gayrimeşru mahkemenin haksız suçlamalarından yurttaşlarını ve müttefiklerinin yurttaşlarını korumak için her türlü yola başvuracaktır” dedi.

Bolton bu konuşmayı dün muhafazakar Federalist Society adlı kuruluşun toplantısında yaptı.

Bolton, bu tür suçlamalar getirirlerse, ABD’nin ICC yargıçlarına karşı önlemler alacağını belirtti ve eğer Afganistan’daki Amerikan askerleri ve istihbarat görevlilerinin tutuklulara karşı savaş suçu işledikleri iddialarıyla ICC soruşturmasına maruz kalmaları halinde “karşı saldırıya” geçeceklerini söyledi.

Bolton ayrıca, mahkemenin İsrail’e karşı soruşturma açması için yaptığı girişim dolayısıyla, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (PLO) Washington’daki bürosunun kapatılması için de emir verdiklerini açıkladı.