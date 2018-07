İçmek istediği bira yüzünde patlayınca hastanelik oldu şimdi dava açıyor

New York'ta bir adam içmek istediği ılık birayı buzdolabına koyarken şişe patladı. Cam parçalarının gözüne isabet ettiğini söyleyen ve acilen ameliyat olan adam bira şirketine dava açma kararı aldı.

Amerika’da büyük şirketlere her an hiç beklemedikleri bir alanda tüketici tarafından tazminat davası açılabilir… Amerikan filmlerinde ve edebiyatında satın aldığı ürünle ilgili sorun yaşayanların ilk düşündüğü şey şirketlere dava açmaktır. Bunun son örneği de New York’ta yaşandı. Lachtman Ramnanan isimli 57 yaşındaki bir işçi satın aldığı biranın patlaması sonrasında bu yola başvurma kararı aldı.

New York’un Queens semtinde yaşayan Ramnanan, “Satın aldığım ılık birayı buzdolabına koymak için elime aldım fakat bir anda patladı ve cam parçaları sol gözüme girdi. İki ameliyat oldum ama sol gözüm iyileşmedi. Şu an sadece %20 görüyorum” açıklamasını yaptı. Türkiye’de de satılan markaya dava açacağını açıklayan Ramnanan, “İki ameliyat oldum ve çok acı çekiyorum” dedi.

Ramnanan, avukatlarla görüştüğünü dile getirirken, açılacak tazminat davasının en az 1 milyon dolarlık olacağı tahmin ediliyor.