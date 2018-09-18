Son dakika… İdlib zirvesinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Soçi'de gerçekleşen görüşmenin detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmenin detaylarını Twitter'da paylaştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da düzenlenen basın toplantısında, Soçi zirvesindeki anlaşmanın detaylarını aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Rusya ile yapılan İdlib görüşmesinin detaylarını paylaştı. Kalın, takipçilerine, “Erdoğan Suriye’de ciddi bir insani krizi önlemek için diplomatik inisiyatif aldı. İdlib anlaşmasına göre muhalefet halen olduğu yerde kalacak” dedi.

Kalın, Türkiye ve Rusya’nın ortak devriye görevi gerçekleştireceğini söylerken, Rusya’nın İdlib’e bir saldırıyı engellemek için önlemler alacağını ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU: TERÖRİST GRUPLAR ÇIKARILACAK

Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammouri’yle düzenlenen ortak basın toplantısında İdlib’le ilgili varılan uzlaşmayla ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, “Soçi’deki zirvede varılan anlaşmaya göre İdlib bölgesinin sınırları korunacak, statüsünde değişiklik olmayacak. İdlib sınırlarında Rusya ve Türkiye’nin teknik ekiplerinin çalışmaları sonucu 15-20 km derinliğinde alanlar belirlenecek. Buradan terörist gruplar çıkarılacak; tank, roketatar gibi ağır silahlardan temizlenecek, hafif silahlar kalacak. Buraya ilave asker takviyesi yapmamız lazım. Ekim ayı içinde alınması gereken diğer tedbirler de alınacak. Bu (uzlaşma) siyasi çözüm için çok önemli, İdlib de gitseydi (Suriye’de) muhalefet diye bir şey kalmayacaktı. Kalıcı bir siyasi çözüm için muhalefetin ve rejimin müzakereleri bizlerin desteği ile sürdürmesi gerekiyor” dedi.