İdlib’de neler oluyor? 10 soruda İdlib

Suriye'de 7 yıldır bitmek bilmeyen iç savaş ve insanlık dramı devam ederken, bütün dünyanın gözü İdlib'de... Yapılan peş peşe açıklamalar ve hükümetlerin hamleleri sonrasında İdlib bir anda satranç tahtasına dönüştü. İdlib'te neler oluyor, dengeler ne durumda? Bölge hakkında bilmeniz gereken bütün detayları derledik.

Suriye’de 7 yıllık iç savaş, Türkiye sınırında, İdlib’de sona erecek gibi görünüyor. İç savaşın ilk yıllarında sürekli cihatçı gruplara ve IŞİD terör örgütüne toprak kaybeden Beşar Esad yönetimi, Rusya’nın denkleme dahil olmasıyla durumu değiştirdi. Şimdi Esad yönetimi Suriye’nin büyük bölümünde hakimiyetini tekrar kazandı. Kuzeydoğuda hüküm süren PKK terör örgütü uzantısı PYD-YPG ile de “görüşmelere başlayan Esad yönetimi, gözünü Cihatçı grupların elinde kalan son bölge olan İdlib’e dikti.

Peki Rusya ve Esad ordusunun ortak harekat başlattığı İdlib nerede, kimin kontrolünde, neden önemli?

İşte 10 soruda İdlib gerçeği;

– İDLİB NEREDE?

İdlib, Türkiye sınırında, Hatay’ın hemen güneyinde bulunuyor. Halep’e 60 km uzakta bulunan İdlib, Suriye’de iç savaştan önce bir “tarım kenti” olarak biliniyordu.

* İDLİB’DE KAÇ KİŞİ YAŞIYOR

İdlib bölgesinde, Suriye’deki iç savaş boyunca Esad yönetiminin geri kazandığı bölgelerden sürekli İdlib’e cihatçılar ve aileleri nakledildi. Türkiye’nin de devreye girmesiyle gerçekleşen Halep’ten, Deyr el Zor’dan ve Suriye’nin diğer bölgelerinden gerçekleşen bu nakil işlemleri sonrasında şu anda BM kayıtlarına göre İdlib’de yaklaşık 3.5 milyon kişi yaşıyor. Bunun 2.4 milyonu İdlib şehir merkezinde, diğerleri ise kırsal kesimde bulunuyor.

* İDLİB KİMİN KONTROLÜNDE?

İdlib, Suriye’de iç savaşın başladığı ilk günlerde El Kaida terör örgütünün Suriye’deki uzantısı El Nusra’nın kontrolüne girdi. El Nusra, BM tarafından terör örgütü ilan edilmesinin ardından, adını değiştirip Heyet Tahrir El Şam yaptı. Ancak bu yeni isimli örgüt de yine hem Rusya, hem ABD, son olarak da geçen hafta Türkiye tarafından “terör örgütü” ilan edildi.

İdlib’de Heyet Tahrir El Şam dışında, bir de Suriye vatandaşı olmayan cihatçıların kurdukları örgütler var.

Bunlardan öne çıkanlardan biri Çin’in Uygur bölgesinden Suriye’ye savaşmaya gelen cihatçıların oluşturduğu Türkistan İslam Partisi. Rusya’nın Müslüman nüfuslu bölgelerinden gelen cihatçıların da kendi kurdukları küçük gruplar, kentin bazı bölümlerinde yönetime hakim durumdalar.

Ayrıca Nureddin Zengi’nin kurucuları arasında olduğu Cephe Tahrir örgütü de kentin bir bölümünü kontrol ediyor.