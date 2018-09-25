İdlib’de tansiyonu yükseltecek açıklama: İster savaşla ister barışla…

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mutabakatı sonrası, bölgede tansiyonu yükseltebilecek bir açıklama Suriye kanadından geldi. Reuters'ın El Vatan gazetesine dayandırdığı habere göre Dışişleri Bakanı yardımcısı Faysal Mekdad, "İdlib'de zafer devletin olacak, ister savaş yoluyla ister barış yoluyla" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mekdad, İdlib’le ilgili çok tartışılacak sözlere imza attı. El Vatan gazetesine konuşan Mekdad, devletin savaşla ya da barış yoluyla, İdlib’e yeniden hakim olacağını söyledi.

Mekdad’ın sözleri, Suriye ordusunun İdlib’e beklenen saldırısının Türkiye ve Rusya arasında varılan bir anlaşmayla bertaraf edilmiş olmasına rağmen, hükümetin buradaki isyancıları yenmekte kararlı olduğunu gösteriyor.

El Vatan gazetesinin haberine göre Mekdad, İdlib anlaşmasının daha önce çatışmasızlık bölgelerinin kurulması için izlenen diplomatik yolun parçası olduğunu söyledi ve bu noktalardan bazılarının Suriye devletinin denetimine geçmiş olduğunu hatırlattı.

Mekdad, “Suriye’nin diğer her köşesinde galip geldiğimiz gibi, İdlib’de de zafer kazanacağız ve bu mesaj konuyla ilişkisi olan herkes için çok açıktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşma Ankara'nın çabasıyla yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e yönelik Suriye ordusunun kapsamlı bir askeri operasyonu askıya almak amacıyla yapılmıştı.

Anlaşma uyarınca Suriye ordusuyla silahlı grupların karşı karşıya olduğu bölgelerde iki taraf arasında 15-20 kilometre genişliğinde bir silahlardan arındırılmış bir tampon bölge oluşturulması öngörülüyor. Bunun için 15 Ekim'e kadar süre verilirken tampon bölgenin denetimi Türkiye ve Rusya güçleri tarafından yapılacak.