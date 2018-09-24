İdlib’de tehlike çanları… Türkiye’nin onca çabasına rağmen…

Türkiye'nin İdlib'deki insanlık dramını önlemek ve sivilleri korumak için büyük çaba sarf ettiği İdlib mutabakatı tehlikeye girdi. İdlib'deki cihatçı örgütlerden "Dinin Muhafızları" (Hurras el Din) Türkiye ile Rusya arasında imzalanan "silahlardan arındırılmış bölge" anlaşmasına uymayacaklarını ilan etti. İdlib'deki en güçlü cihatçı örgüt olan ve bölgenin büyük çoğunluğunu kontrol Heyet Tahrir el-Şam ise anlaşma uyarınca hareket edip etmeyeceklerini henüz bildirmedi.

Heyet Tahrir el-Şam ve Nusra Cephesi’nden ayrılanlar tarafından bu yılın başında kurulan Dinin Muhafızları, Türkiye ile Rusya arasında hafta başında imzalanan anlaşmanın bölgedeki cihat hareketini yok etmeyi amaçladığını belirterek silahlı eylem çağrısında bulundu.

Bölgedeki ana silahlı unsurlardan olmasa da Dinin Muhafızları’nın açıklaması, İdlib’de ateşkes ve silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasını amaçlayan anlaşmanın hayata geçirilmesini tehlikeye atabilir. Anlaşmanın kaderini asıl belirleyecek olanınsa Heyet Tahrir el-Şam’ın vereceği yanıt olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin desteklediği silahlı ılımlı muhalifleri temsil eden ve çoğunluğunu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi ise anlaşmaya dair “tam işbirliği” göstereceklerini belirtse de, silah bırakmayacaklarını ve bölgelerini teslim etmeyeceklerini bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, “Rusya’nın, rejimin (Suriye) ve İran’ın muhtemel ihanetine karşı tetikte olacağız” denildi.

Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşma Ankara’nın çabasıyla yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib’e yönelik Suriye ordusunun kapsamlı bir askeri operasyonu askıya almak amacıyla yapılmıştı.

Anlaşma uyarınca Suriye ordusuyla silahlı grupların karşı karşıya olduğu bölgelerde iki taraf arasında 15-20 kilometre genişliğinde bir silahlardan arındırılmış bir tampon bölge oluşturulması öngörülüyor. Bunun için 15 Ekim’e kadar süre verilirken tampon bölgenin denetimi Türkiye ve Rusya güçleri tarafından yapılacak.