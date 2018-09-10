İdlib’de yine bomba sesleri… Okulu hedef aldılar

Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib ve Hama illerinde sivil yerleşimlere, bir okula ve askeri muhaliflerin cephe hatlarına saldırıları sonucu 17 kişi yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçakları ile rejimin helikopterleri, sabah saatlerinden

itibaren İdlib’in güneyindeki, Habit, Cercenaz, Hiş, Temenia, ve Hama’nın Latamne bölgeleri hava saldırılarıyla vurdu.

Saldırılarda 17 sivil yaralandı. Bu kişiler arasında Cercenaz beldesinde bir okula yapılan hava saldırısında yaralanan 2 çocuk da bulunuyor. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinden bu yana düzenlenen hava

saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 17 sivil yaralandı” dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi yetkilileri, saldırılara ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda, “Hmeymim askeri üssünden kalkan Rusya’ya ait

savaş uçakları ve Esad rejimi savaş uçaklarıyla helikopterleri, Hama ve İdlib’in güneyindeki sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırıları düzenledi. Cercenaz beldesindeki okulu Esad rejimine bağlı savaş uçakları vurdu” ifadelerini kullandı.

Sivil savunma kaynaklarına göre, bu ayın başından itibaren İdlib’in batısı, güneybatısı ve Hama’nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 29 sivil hayatını kaybetti. En az 71 kişi yaralandı.

Söz konusu sürede, Hama’nın kuzeyinden Keferzita beldesinde bir sivil savunma merkezi ile Has köyündeki yer altı hastanesi ve Hama kırsalındaki Latamne beldesinde bir hastane, düzenlenen hava saldırısında hizmet dışı kaldı. (AA)