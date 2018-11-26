İğrenç ama daha korkutucu olanı var

Endonezya'da bir ispermesçet balinasının ölümü ve midesinden çıkanlar sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Dünyanın ve ekosistemin sonunu getirecek plastik kirlenme bir balinanın midesinden çıkanlar ile dehşet verici bir şekilde gözler önüne serildi.

Kaşalot, sperm balinası ve amber balığı olarak da bilinen 9,5 metrelik dev balina öldükten sonra karaya vurdu. Balinanın ölümü kadar içinden çıkanlar da dehşet vericiydi.

Balinanın midesinden akıllara durgunluk verecek şekilde 6 kilo 1000 parça plastik atık çıktı. Atıkların arasında şişe plastiği, tel parçaları, plastik bardaklar, plastik şişeler, hatta plastik terlikler bile çıktı. Bu durum dünya üzerinde ‘plastik kirlenme’nin alarm verecek dereceye yükseldiğini gösteriyor. İspermeçet balinaları okyanuslarda mürekkep balıkları ile beslenir ve mürekkep balıklarının haricinde fok balıkları gibi deniz memelilerini de avlar.

Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre, her yıl ortalama 8 milyon ton plastik okyanus sularına karışıyor. Kuruluş bu durumun sürmesi halinde 2050 yılında denizler ve okyanuslardaki plastik oranının, deniz canlılarından daha fazla olacağı uyarısında bulunuyor.

Greenpeace, “Plastikten Kurtulun” kampanyası kapsamında 42 ülkeden 10 bin gönüllünün yardımına başvurarak denizlerdeki plastik kirliliğini denetlediği 9 ay süren incelemenin ardından 239 deniz temizleme operasyonunda 187 binden fazla plastik parçası temizledi. Plastik kirlenmeye karşı şirketleri uyardı.

Fotoğraflar: Reuters