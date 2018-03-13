IKBY hava sahasına yasak kalktı

Geçtiğimiz yıl ABD, İran ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu sonrasında getirilen uluslararası uçuş yasağı kaldırıldı.

2017’nin Eylül ayında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin tartışma yaratan bağımsızlık referandumu sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı. Irak’ın uluslararası uçuşlara yasak getirmesinin ardından bugün Irak Başbakanı Haydar İbadi, açıklamalarda bulundu. İbadi, uluslararası uçuşların yasağının kalktığını söylerken, “Bölgedeki havaalanları Irak yönetimine bağlı çalışacaktır” ifadesini kullandı. IKBY’ye yönelik uluslararası uçuş yasağı Bağdat yönetiminin aldığı yaptırımların bir parçasıydı.

