İki bakan AB toplantısında birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile geçen cuma günü Avusturya'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Göç Toplantısı'nda tartıştığı Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn arasındaki sözlü atışma devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Asselborn, Der Spiegel dergisine Salvini ile yaşadığı tartışmaya ilişkin açıklamada bulundu. Salvini’yi kendisini “önceden hesaplanmış bir kışkırtmayla pusuya

düşürmekle” suçlayan Asselborn, Salvini’nin sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı tartışma görüntülerinin de kendisinin bilgisi dışında paylaşıldığını vurguladı. Cuma günü söylediklerinin de arkasında olduğunun altını çizen Asselborn, “İnsanları bilgisi dışında görüntüleyip, daha sonra o görüntüleri başka mecralarda kullanmak, Almanya’da olduğu gibi Avusturya’da da yasaktır. Burada sıradan bir konuşmadan bahsetmiyoruz. İleriye dönük herhangi bir bakanlar toplantısı ya da devlet başkanları toplantısında, yapılacak konuşmaların kayıt altına alınıp alınmayacağından kaygı duyulacaksa, bu tür toplantılarda kimse dürüst olarak fikrini beyan etmez” dedi.

Salvini’nin siyasi söylemlerini de eleştiren Asselborn, “Salvini, 1930’lu yılların faşist yöntemlerini ve söylemlerini kullanıyor” dedi. Bunun üzerine Salvini de Facebook hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Salvini, paylaşımında, “Vergi cenneti Lüksemburg’un sosyalist bakanı, İtalyan muhacir atalarımızı bugün gelen yasa dışı göçmenlerle kıyasladıktan ve konuşmamı bir hakaret sözcüğü haykırarak kestikten sonra bugün bana ‘Faşist’ diyor. Ben de diyorum ki, Lüksemburg’da ne sorunları var? Burada faşizm yok, sadece kurallara uyuyoruz. Eğer Lüksemburg’da göçmenleri çok seviyorsanız, hepsini kabul

edebilirsiniz. Biz İtalya’da çok fazla göçmen kabul ettik” dedi. Daha sonra akşam katıldığı bir televizyon programında da konuya değinen Salvini, Asselborn’u “İtalya’ya gelip uyuşturucuyla uğraşan ve hırsızlık

yapanlarla hiçbir alakası olmayan İtalyan göç tarihinini bilmeyen cahil biri” olmakla suçladı.

“BUNDAN SONRA GELENLERİ BOTA BİNDİRECEĞİM”

Salvini, “Hiçbir argümanı olmayanlar, bana ‘Faşist, popülist, ırkçı’ demeye devam ediyor.” diye konuştu. Kendisinin sadece İtalyanların istediği şeyi yaptığını belirten Salvini, bundan sonra da gelecek göçmenleri “ilk bota bindirip geri göndereceğini” söyledi.

TOPLANTIDA NELER YAŞANMIŞTI?

Geçen cuma günü yapılan AB Güvenlik ve Göç Toplantısı’nda Salvini ve Asselborn tartışmıştı. Salvini, konuşması sırasında, “Bazı meslektaşlarımızın Avrupa nüfusu yaşlandığı için göçmenlere ihtiyaç olduğu şeklindeki bazı açıklamalarını duydum. Ben tamamen farklı düşünüyorum. Ben birkaç yıl önce olduğu gibi gençlerimizi tekrar çocuk yapmaya teşvik etmek için hükümetteyim. Ekonomik nedenlerle çocuk yapmayan Avrupalıların yerini, genç Afrikalılarla doldurmak için değil. Belki Lüksemburg’da buna ihtiyaç vardır ama İtalya’da bizim genç nesli çocuk yapmaya teşvik etmeye ihtiyacımız var. Artık dünyaya getirmediğimiz çocuklarımızın yerini doldurmak için yeni kölelere ihtiyacımız yok” demişti.

Asselborn, Salvini’nin konuşmasını hakaret içeren bir ifadeyle kesmiş ve “Ben Lüksemburg’un bakanıyım ve mali işleri kontrol ediyorum. Siz İtalya’da çocuklarınızı beslemek için paranızı harcayın” demişti. Salvini de “Lüksemburg’da yeni göçe ihtiyacınız varsa, alabilirsiniz. İtalya’da İtalyanları tekrar çocuk yapmaya teşvik etmeyi tercih ediyorum” sözleriyle yanıt vermişti.