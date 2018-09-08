İki kez ertelenmişti… İran Panahi’yi idam etti

İran, hakkındaki infaz kararının durdurulması için düzenlenen çok sayıda uluslararası kampanyaya rağmen aktivist Ramin Hüseyin Penahi'yi sabah saatlerinde idam etti.

Panahi’nin ağabeyi Emced Hüseyin Panahi, attığı Twitter mesajında, “Ramin Hüseyin Panahi idam edildi” dedi.

Emced Panahi daha sonra attığı bir başka mesajda da, kardeşinin infazının Kürt aktivistler Zanyar Muradi ve kuzeni Lukman Muradi ile birlikte gerçekleştirildiğini söyledi.

İdam haberi, Panahi’nin avukatı tarafından da doğrulandı.

23 yaşındaki Panahi, Haziran 2017’de tutuklanmış ve Ocak 2018’de de “devlete karşı silahlı ayaklanma” suçlamasıyla idama mahkum edilmişti.

İnsan hakları örgütleri, yargılama sürecinde Panahi hakkında herhangi bir kanıt sunulmadığını söylüyor ve tutuklandığı dönemde işkence gördüğünü öne sürüyor.

Panahi’nin idamı, daha önce de çok sayıda uluslararası kampanya düzenlenmesinin ardından iki kez ertelenmişti.