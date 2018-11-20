İki ülke birbirine girdi: Trump eleştirdi, maslahatgüzara nota verildi

ABD ile Pakistan arasında önceki gün başlayan kriz büyüyor... ABD Başkanı Trump'ın 2011'de gerçekleşen Bin Ladin operasyonunu ve Pakistan'ı eleştirmesinin ardından iki ülke arasında tansiyon yükseldi. Trump'ın sözlerine Pakistan Başbakanı İmran Han yanıt verirken bugün ABD'nin Pakistan Maslahatgüzarı'na nota verdi.

Başkan Donald Trump Pazar günü Fox News kanalına verdiği röportajda hem kendisini daha önce eleştiren ve Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü operasyona komuta eden emekli amiral Bill McRaven’ı hedef almış hem de Pakistan’a yüklenmişti. Amerika'nın Irak savaşında Saddam Hüseyin'in devrildiği operasyona ve daha sonra da 2011 yılında Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyona komuta eden McRaven, Trump için “İyi bir lider diğerleri için iyi bir örnek teşkil eder. İyi bir lider diğerlerinin refahını ve iyiliğini kendisinden önce düşünür. Sizin liderliğiniz ise bu özellikleri pek göstermiyor. Siz eylemlerinizle bizi çocuklarımızın gözleri önünde utandırdınız, uluslararası arenada bizi aşağıladınız ve en kötüsü bizi bir ulus olarak böldünüz” ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan, bin Ladin’in orada olduğunu biliyordu

Fox News’dan Chris Wallace’a konuşan Trump önce 2011 yılında Pakistan'da El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonu yöneten komutanın Hillary Clinton hayranı ve Obama destekçisi olduğunu iddia etti. Trump emekli komutanı Usame Bin Ladin'in yerinin tespitinde geç kalmakla suçladı.“Usame bin Ladin'i daha erken yakalasaydık daha güzel olmaz mıydı? Güzel güzel Pakistan'da, askeri akademinin yanı başında yaşıyordu. Pakistan'da herkes onun orada olduğunu biliyordu” dedi.

Trump, emekli generali eleştirdiği aynı röportajda Pakistan’a da yüklenmiş, “Pakistan’a yılda 1.3 milyar dolar para ödüyoruz. Bin Ladin orada yaşıtordu. Pakistan’a destek veriyoruz, yılda 1.3 milyar dolar veriyoruz, bu arada artık vermiyoruz. Bu yardımı sonlandırdım çünkü bizim için hiçbir şey yapmıyorlar. Tek bir şey bile yapmıyorlar” diye konuşmuştu.



Trump: Pakistan bizim için hiçbir şey yapmıyor

Trump eleştirilerini Twitter üzerinden de sürdürdü. Bin Ladin’in öldürüldüğü Pakistan için “Artık milyar dolarlar vermiyoruz. Paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar. Bin Ladin en büyük örneği” ifadelerini kullandı. Trump “Afganistan da bunun bir diğer örneği. Amerika Birleşik Devletleri'nden alıp karşılığında hiçbir şey vermeyen ülkelerden. Artık bu son buluyor” diye yazdı.

Pakistan Başbakanı: Trump Pakistan’ın yarasına tuz basmıştır

Pakistan Başbakanı İmran Han’dan Trump’a yanıt geldi. Twitter üzerinden bir dizi mesaj paylaşan Pakistan Başbakanı, Trump’ın Pakistan’ın terörle savaşa sunduğu katkıyı yanlış yansıttığını savundu, 11 Eylül saldırılarında herhangi bir Pakistan vatandaşının rolü olmadığına ancak ülkesinin bölgede terörle mücadeleye katkı yaptığına dikkat çekti. Pakistan Başbakanı, ülkesinde on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve Pakistan’ın terörle mücadeleye 123 milyar dolar harcadığını savundu. Imran Han, “Amerika Pakistan’ı günah keçisi ilan etmek yerine, 140 bin NATO askeri ve 250 bin Afgan askeri ve Afganistgan’daki savaş için 1 trilyon dolar harcanmasına rağmen Taliban’ın neden daha güçlü olduğuna ilişkin ciddi bir değerlendirme yapmalı” diye yazdı.

ABD Maslahatgüzar’ına nota verildi

Pakistan Başbakanı, Trump’ın Twitter mesajları sonrasında bir mesaj daha paylaştı. Imran Han, “Trump’ın gerçeği yansıtmayan iddiaları, kaybedilen hayatlar ve ekonomik maliyet göz önüne alındığında Pakistan’ın Amerika’nın terörle savaşta aldığı yaraya tuz basmıştır. Kendisinin tarihsel gerçeklerle ilgili bilgilendirmesi gerekmektedir. Pakistan Amerika’nın savaşını vermekten yeterince muzdarip olmuştur. Şimdi kendi halkımız ve çıkarlarımız için en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından bugün Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. İki ülke arasındaki gerilim sonrasında ABD’nin Pakistan Maslahatgüzarı dışişleri bakanlığına çağrıldı. Yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Maslahatgüzarı Paul Jones’a nota vermiştir ve Trump’ın sözlerine çok sert yanıt vermiştir” ifadesi kullanıldı.