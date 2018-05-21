İlk Erdoğan kullanmıştı… Yeni Zelanda Başbakanı sahneye böyle çıktı

2014 yılının Ocak ayında dönemin başbakanı Erdoğan, İzmir'deki bir etkinliğe katılamamış fakat hologram teknolojisiyle seçmenlerin karşısına çıkmıştı. Aradan geçen 4 yılın ardından Erdoğan'ın haricinde Hindistan Başbakanı Modi bu teknoloiyi kullanmıştı. Bugün Yeni Zelanda Başbakanı da aynı teknolojiyle bir zirveye katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılının Ocak ayında İzmir’deki bir etkinliğe katılamamış fakat daha önce hiçbir siyasetçinin tercih etmediği hologram teknolojisini kullanmış ve etkinlikte hologram olarak yer almıştı. Dönemin başbakanı olan Erdoğan’dan sonra aynı yıl içerisinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi de bu teknolojiyi kullanmış ve gündem olmuştu.

Aradan geçen 4 yıl içerisinde neredeyse hiçbir siyasetçi ve devlet insanı hologram teknolojisini kullanmazken, yeni bir haber Yeni Zelanda’dan geldi. Yeni Zelanda’nın Başbakanı Jacinda Ardern, bugün Auckland’da başlayan Techweek İnovasyon Festivali’ne katıldı. Fakat Ardern, etkinliğe katılamadığı ve hologram olarak sahneye çıkarak konuştu. Ardern, “Techweek’te olamadığım için hayal kırıklığı yaşadım fakat bu sabah size hologram olarak geldim” dedi.

Ardern’in bu konuşması Yeni Zelanda basınında geniş yer bulurken, yerel basın Erdoğan’ın da hologram teknolojisini kullanan siyasetçilerden biri olduğunu hatırlattı.