İlk inceleme tamamlandı! Sırrı çözülüyor…

Mısır'da inşaat çalışması esnasında tesadüfen bulunan ve içinde "hayat iksiri" bulunduğu iddiasıyla uluslararası kamuoyunun ilgisini çeken lahitteki mumyalara ilişkin ilk inceleme tamamlandı.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, yaptığı yazılı açıklamada, İskenderiye kentinde içinde 3 mumya ile kırmızımsı sıvı bulunan lahde ilişkin ilk incelemenin Mısırlı araştırma ekibince tamamlandığını bildirdi.

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İncelemenin uluslararası standartlarda yapıldığı belirtilen açıklamada, lahitte altın yaprakları kullanıldığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Araştırma sonucu, ilk iskeletin 20-25 yaşlarında ve 160-164 santimetre boylarında bir kadına, ikinci iskeletin 30-35 yaşlarında ve 160-165,5 santimetre boylarında bir erkeğe, üçüncü iskeletin de 40-44 yaşlarında ve 179-185,5 santimetre boylarında bir erkeğe ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Son mumyanın başında 1,7 santimetre çapında yuvarlak delik olduğunun belirlendiği, ölmeden önce uzun süre yaşadığının anlaşıldığı, iskeletin sahibinin beyin ameliyatı geçirdiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Lahde iki farklı zamanda defin işlemi gerçekleştirildiğinin düşünüldüğü ifade edildi.

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Uluslararası medyanın ilgisini çeken lahitteki suyun renginin ise sarılı olan mumyaların dokusuyla yer altı sularının karışması sonucu oluştuğunun düşünüldüğü belirtildi.

İskenderiye kentinde geçen ay inşaat çalışması sırasında bulunan 30 tonluk lahdin içindeki suyun “hayat iksiri” veya “kırmızı cıva” olduğu konusunda medyada çeşitli iddialar yer almıştı. AA