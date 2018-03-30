İlk kez buluştular… Mattis’in o sözleri dikkat çekti

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanan Jim Bolton'la ilk kez bir araya geldi. Mattis'in tanışma esnasında yaptığı, "Şeytanın vücut bulmuş halisin diye duydum" sözleri görüşmeye damga vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı’na Rex Tillerson’ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo’yu, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na ise H.R. McMaster’ın yerine John Bolton’u getirmesinin ardından herkesin dikkati Savunma Bakanı Jim Mattis’in vereceği tepkiye yöneldi.

Amerikan medyası, Trump’ın son değişikliklerinin ardından, deniz piyadelerinin ‘kuduz köpek’ lakaplı emekli generali Mattis’in, kabinede en güvercin isim olarak kaldığı ve tecrit edilmiş duruma düştüğüne dair yorumlara yer veriyor.

Daha önce Tillerson’ın kovulmasını ‘bir Washington D.C. hikayesi’ diye geçiştiren Mattis, savaş yanlısı tutumuyla bilinen Bolton’la ilk görüşmesinde ise şakayla karışık taşı gediğine oturttu. Bolton’u Pentagon’un girişinde karşılayan Mattis ”Duydum ki, gerçekten de şeytanın vücut bulmuş haliymişsin ve ben de seninle tanışmak istedim” dedi.

Bolton’un kahkahasının ardından ikili birlikte kapıdan içeri girdi. Bu anları yakalayan CNN, ikilinin Kuzey Kore ve İran konularında anlaşmazlığa düşmelerinin beklendiğini, ancak Mattis’in Bolton’la ilgili endişelendiği yorumlarına meydan bırakmamaya çalıştığı yorumunu yaptı.