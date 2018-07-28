Köpeğin başı mafyayla dertte… Ödül koydular

Kolombiya'da yıllarca rekor miktarda uyuşturucu madde yakalatan bir narkotik köpeği güvenliği konusundaki kaygılar nedeniyle geri bir göreve çekildi.

İstihbarat kaynakları, Kolombiya’nin en güçlü suç şebekesi Urabenos adlı uyuşturucu çetesinin, son olarak 10 tona yakın kokainlerini yakalatan Sombra (Gölge) adlı köpeği öldürene 70 bin dolar ödül vadettiğini söylüyorlar.

Sombra çetenin güçlü olduğu bölgeden alınarak Bogota Havalimanı’nda görevlendirildi.

Uluslararası Bogota Havalimanı çetenin çok etkili olmadığı güvenli bir alan sayılıyor ama yine de narkotik polisi işi şansa bırakmıyor. Sombra’ya artık göreve çıktığında bakıcısı dışında, güvenliğini sağlayacak polisler de tahsis ediliyor.

6 yaşındaki Sombra şimdiye kadar Kolombiya’nın Atlas okyanusu sahilindeki limanlarında görev yapıyordu.

Bu sahildeki Turbo kasabasından sürat motorları hatta bazen denizaltılarla Orta Amerika ülkeleri ve ABD’ye tonlarca kokain gönderiliyor.

Sombra yakınlarda hem Turbo’da 5.3 ton kokain yakaladı, hem de bir arabanın içine gizlenmiş yaklaşık 4 ton kokaini yakalattı.