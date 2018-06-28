İngiliz basınında bir garip haber… Türk sporcu İngiliz tatilciye İspanya’da tecavüz etti

İngiliz basını, İspanya'da bir kadının tecavüze uğradığını yazdı. Ülkenin çok satan gazetelerinden Daily Mirror, İspanya'da geçen hafta başlayan Akdeniz Oyunları'nın yapıldığı Tarragona yakınlarında 25 yaşındaki Türk bir sporcunun İngiliz turiste tecavüz ettiğini iddia etti.

Tatillerde ve resmi bayramlarda alkolün dozunu kaçırarak olay çıkaran ve bu halde uluslararası basınının gündemine oturan İngiliz turistler bu sefer çok ciddi bir haberin merkezinde… İngiltere’nin çok satan gazetelerinden Daily Mirror, Akdeniz Oyunları sırasında Tarragona’da olan bir turistin iddialarına yer verdi. Yerel basının da büyük ilgi gösterdiği cinsel saldırıda, İngiliz tatilcinin Türk bir sporcu tarafından tecavüze uğradığı ifade edildi.

İsmi açıklanmayan 26 yaşındaki sporcunun İngiliz turistlerin iddiası üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Dün gece gözaltına alınan adamın sorgusunun devam ettiği aktarılırken Türk sporcunun polislere, “Bir gece kulübünde tanıştık. Daha sonra Salou’daki Llevant plajında cinsel ilişkiye girmek üzerine anlaştık fakat daha sonra olay çıkarmaya başladı” dediği ifade edildi.

Her 4 yılda bir düzenlenen Akdeniz Oyunları yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, soruşturmayı Mossos d’Esquadra’da polisi devraldı. Yetkililer soruşturmanın devam ettiğini açıklarken, “Bir cinsel saldırı şüphesiyle gözaltına alınan zanlıyı sorgulamaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı. Yetkililer henüz bir tutuklamanın veya yasal işlemin başlatılmadığını söyledi. Yerel basın İngiliz turistin hastaneye kaldırıldığını yazdı.