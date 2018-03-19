İngiliz terörist Afrin’de öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG/PYD'ye katılan İngiliz kadın, Afrin'de öldürüldü.

İngiltere’nin Doğu Sussex bölgesinden olduğu belirtilen Anna Campbell isimli kadının, TSK’nın 16 Mart’taki bombardımanı sırasında öldürüldüğü ifade edildi.

Guardian’ın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, IŞİD’e karşı savaşmak üzere Suriye’ye giden Campbell, Afrin harekatı başladıktan sonra gönüllü olarak bölgeye hareket etti.

Gazetenin haberinde Campbell’ın, “Zeytin Dalı Harekatı” başladığından bu yana, terör örgütü YPG/PYD saflarında ölen ilk İngiliz kadın olduğu da belirtildi.

Terör örgütü YPG’nin kadın grubu olan YPJ’ye katılan Campbell’ın öldüğü babası tarafından da BBC’ye doğrulandı. Asıl mesleği tesisatçılık olan 26 yaşındaki kadının, 2017 Mayıs’ında, IŞİD ile savaşan Kürt gruplara yardım için Suriye’ye gittiği belirtiliyor.