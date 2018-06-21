İngiliz The Times’tan 24 Haziran yorumu: Suriyelilerin oyları seçimi etkileyebilir

İngiliz Times gazetesi, 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili haberinde, vatandaşlık hakkı verilen Suriyeli göçmenlerin oylarının seçimleri Erdoğan'ın lehine etkileyebileceğini yazıyor.

Başbakan Binali Yıldırım hafta başında, “Vatandaşlık hakkı kazanan 30 bin Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak” demişti. Bu sözlere yer verilen The Times’ın Hannah Lucinda Smith imzalı haberinde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşlığı verilen on binlerce mültecinin hafta sonunda yapılacak seçimlerde oylarını almayı umuyor” deniyor.

Gazeteye konuşan Suriyeli göçmen Murat Zeki de bu kişilerden biri. “Murat Zeki Pazar günü oy pusulasını sandığa attığında, bu özgür seçimlere en yakın deneyimi olacak” ifadesinin kullanıldığı haber şöyle devam ediyor: Yine de kime oy vereceği konusunda çok az seçeneği varmış gibi hissediyor.” Habere göre, muhalefetteki partiler Suriyeli göçmenlere yönelik sert bir politika yürüttüklerinden pek çoğu tek bir seçenekleri varmış gibi hissediyor. Murat Zeki, “AKP’ye ve cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’a oy vermeye karar verdim” diyor. 35 yaşındaki Zeki Türkiye vatandaşlığına geçen yıl geçmiş, ancak Türkiye ile çok fazla bağ kuramadığını söylüyor. Eğitimli, liberal görüşlere sahip ve ateist. Gazete bu nedenle kendisi için “Cumhurbaşkanının tipik destekçi profiline uymuyor” yorumunu yapıyor.

Zeki, Erdoğan’ın siyasetini doğru bulmadığını ama muhalefet partilerin kazanmasından endişe ettiğini söylerken, Muharrem İnce ve Meral Akşener’in Suriyeli göçmenleri ülkelerine yollama planlarının Suriyeli seçmenin fikrine etkili olduğu belirtiliyor. Haberde Erdoğan’ın ise göçmenleri ülkeye kabul ettiği için kurtarıcı olarak görüldüğü, ancak konuyla ilgili duruşunun değişmekte olduğuna dair işaretler olduğu da kaydediliyor.