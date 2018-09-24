İngilizler listeledi… Türkiye’den bir tek Kadıköy var

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 50 semtini listeledi. Dergi, dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken 'en havalı 50 semt' arasında 43. sırada Kadıköy'e yer verdi.

Dergi çalışanları ‘havalı semtleri’ belirlemek için yerel Time Out editörlerinden görüş almanın yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı bir anket düzenledi.

Time Out’un son sayısındaki habere göre, belirlenen liste, ziyaretçilerin ‘turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler’den oluşuyor.

Listede 43. sırada yer alan Kadıköy için “İstanbul’un Asya tarafında, Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor” dendi.

Dergi okuyucularına Kadıköy’de Haydarpaşa’da meyhaneye gitmeyi, Kadife Sokak’ta DJ eşliğinde bir barda takılmayı ve Moda’daki sahil parkında açık havada piknik yapmayı önerdi.

Listenin ilk üç sırasında İspanya’nın başkenti Madrid’deki Embajadores, Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Euljiro, Kolombiya’da Antigua bölgesinin başkenti Medellin’deki Nueva Villa de Aburrá semtleri bulunuyor.



LİSTEDE İLK 10 SIRA

1. Embajadores, Madrid-İspanya

2. Euljiro, Seul-Güney Kore

3. Nueva Villa de Aburrá,

Medellin-Kolombiya

4. Metaxourgeio, Atina-Yunanistan

5. Princípe Real, Lizbon-Portekiz

6. Strasbourg-Saint-Denis, Paris-Fransa

7. Neukölln, Berlin-Almanya

8. Yanaka, Tokyo-Japonya

9. Highland Park, Los Angeles-ABD

10.Fitzroy, Melbourne-Avustralya