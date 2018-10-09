İngilizler’den şok iddia: Putin’in yeni Suriye’si olacak

İngiltere ve Rusya arasında Skripal'lerin zehirlenmesiyle başlayan gerilim sürüyor. İngiliz basını Rusya'yla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Putin'in gözünü Libya'ya çevirdiğini yazan İngiliz basını, Rus özel birliklerinin ülkede eğitimler yaptığını öne sürdü.

İngiliz basını, Rusya lideri Putin’in Suriye’nin ardından Libya’ya da asker ve mühimmat yığmaya başladığını yazdı. Kaddafi’nin devrilmesinin ardından büyük güç kazanan General Khalifa Haftar’la işbirliği yapıldığı belirtilirken, ülkede 2 yeni Rus üssünün açıldığı öne sürüldü. İngiliz istihbarat servislerinin raporunda Bingazi ve Tobruk’ta olduğu ifade edilen üslerin faaliyete geçtiği, Wagner Group adlı özel askeri şirket tarafından Kalibr kruz füzeleri ve S-300’lerle donatıldığı vurgulandı. İngiltere Başbakanı Theresa May’in Rusya’nın bu faaliyetlerinden endişe duyduğu ve istihbarat servislerinin verdiği raporlar üzerine, ‘Libya’nın Putin’in yeni Suriye’si olacağı’ şeklinde yorumladığı ifade edildi. İngiliz basını Putin’in bu hamlesinin, Rusya’nın Avrupa’ya karşı olan baskısını artıracağı yönünde yorumlarken, Libya üzerinden ‘mülteci koridorunu’ kontrol altına alacağı ve elindeki kozu güçlendireceği belirtildi.

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