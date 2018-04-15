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İngiltere: Esad masaya gelene kadar baskıya devam

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Johnson, "İngiltere, Esad'ı müzakere masasına getirtene kadar baskıya devam edecektir" açıklamasını yaparak Suriye'de daha çok kimyasal silah bulunulması durumunda seçeneklerin üzerinden gidileceğini de ifade etti.

android-time 12:02 15 Nisan 2018
Haberler Dünya
İngiltere: Esad masaya gelene kadar baskıya devam
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Johnson, "İngiltere, Esad'ı müzakere masasına getirtene kadar baskıya devam edecektir" açıklamasını yaparak Suriye'de daha çok kimyasal silah bulunulması durumunda seçeneklerin üzerinden gidileceğini de ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, önceki gün ABD-Fransa-İngiltere’nin Suriye’ye düzenlediği askeri operasyonu değerlendirdi. Johnson, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın tekrar kimyasal silah kullanması durumunda seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Johnson, “Henüz planlanan bir şey yok. Fakat cumartesi günü gerçekleşen operasyon kimyasal silahların kullanımını durdurmak için doğru hamleydi” ifadesini kullandı.

Esad rejiminin tekrar kimyasal saldırı düzenleyemeyeceğini anladığını aktaran Johnson, “Şu an gündemde başka bir saldırı düzenleme düşüncesi yok. Esad’ı müzakere masasına getirene kadar baskıya devam edeceğiz” dedi. Johnson, Suriye’de olayların büyümesini istemediklerini de dile getirdi.

Son güncelleme: android-time 12:1615.04.2018
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