İngiltere harekete geçti: 700 Rus mercek altında

İngiltere, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızına yönelik suikast girişimi sonrası yeni bir adım daha atarak, ülkede oturum hakkına sahip 700 zengin Rusya vatandaşını inceleme altına alacak.

BBC Türkçe’nin haberine göre İçişleri Bakanı Amber Rudd, Çarşamba günü vekillere yaptığı açıklamayla bu 700 kişinin, İngiltere’de yerleşme hakkı almalarını sağlayan servetlerini nasıl elde ettiklerinin inceleneceğini söyledi.

700 Rusya vatandaşı ile ilgili başlatılacak inceleme sonunda ne gibi adımlar atılacağı ise belirsiz. İçişleri Bakanı Rudd, servetini yolsuzluk ve suçla elde edenlerin tespit edilmesi halinde hangi önlemlerin alınacağına ilişkin bir değerlendirme yapmadı. İngiltere’de geçerli vize politikasına göre, ülkeye 2 milyon sterlin tutarında yatırım yapan kişiler Tier 1 ismi verilen ‘yatırımcı vizesi’ ile oturum hakkı kazanıyor.

Bu vize sistemi, 2015 yılında sıkılaştırılmış, yatırımda kullanılan paranın kaynağına ilişkin de incelemeler yürürlüğe konulmuştu. Bu ek önlemler sonrası vizeye başvuru sayısının yüzde 86’lık bir azalma gösterdiği açıklanmıştı. Bakan Rudd, yetkililere, Tier 1 vizesini ‘son birkaç yılda alan kişileri’ inceleme talimatı verdiğini de söyledi.

Salisbury kentinde 4 Mart’ta gerçekleşen suikast girişimi sonrası, Rusya ve İngiltere arasında büyük bir diplomatik gerilim yaşanıyor. Olayla ilgili Rusya’yı suçlayan İngiltere hükümeti 23 Rus diplomatı sınır dışı etti.