İngiltere: Rusya çenesini kapasın

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, 23 Rus diplomatı sınır dışı etmelerine Moskova'nın olası misillemesi hakkında konuşurken ''Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı'' dedi.

1995'te MI6 tarafından devşirilmiş 66 yaşındaki eski Rus askeri istihbarat (GRU) albayı Sergey Skripal ile kızı Yuliya’nın İngiltere’de sinir gazıyla zehirlenmesi vakası büyüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını açıklamasının ardından Rusya misilleme yapmış, İngiliz diplomatları sınır dışı edeceklerini duyurmuştu.

Yaşananların ardından iki ülke arasında karşılıklı yapılan sert açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

İngiliz Savunma Bakanı Williamson, 23 Rus diplomatı sınır dışı etmelerine Moskova’nın nasıl bir misillemede bulunabileceğini değerlendirirken şunları söyledi: ”Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı. Ama hükümet ne yapacağını değerlendirecektir. Bu konuda peşin hükümde bulunmak yanlış olur.”