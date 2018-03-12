İngiltere’de panik… Başkentte şüpheli paket

İngiltere'nin başkenti Londra'daki parlamento binasının önünde şüpheli paket bulundu. Reuters haber ajansının geçtiği haberde iki İngiliz'in önlem olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Reuters haber ajansının geçtiği haberde, İngiliz parlamentosu önünde şüpheli bir paket bulundu. İngiliz polisi, soruşturmanın devam ettiğini açıklarken, önlem olarak ambulans ve güvenlik güçlerinin bölgede olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, “İlk yardım ekipleri bir erkek ve bir kadını hastaneye kaldırdı. Bunun sebebi tamamen önlem amaçlı” ifadesi kullanıldı.

ŞÜPHELİ PAKET

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli paketin tehlikeli olmadığı belirtildi.

Parlamento Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Polis ekipleri tarafından şüpheli paket araştırıldı ve tehlike bulunmadı” ifadesi yer aldı.