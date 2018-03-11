İngiltere’de panik: Sinir gazı bulundu, her şeyi yıkayın

BBC, İngiltere'de eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının komaya girmesine neden olduğu belirlenen sinir gazı kalıntılarının, ikilinin olaydan önce yemek yedikleri bir restoranda tespit edildiği bilgisine ulaştı.

Geçtiğimiz Pazar günü Salisbury ilçesindeki bir alışveriş merkezinde aniden hastalanan ve sokaktaki bir bankta bilinçsiz yatarken bulunan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal’e sinir gazıyla müdahale edildiği ortaya çıkmıştı. Polisin cinayete teşebbüs olarak değerlendirdiği olay, ikilinin Salisbury’deki Zizzi adlı zincir restoranda yemek yemesinden iki saat sonra gerçekleşti.

Adli incelemeler sonucu restoranın bir bölümünde sinir gazı kalıntılarına ulaşıldı. Eski Rus casus Skripal ve kızının yemek yedikleri sırada restoranda bulunan kişilerin risk altında olmadığı belirtildi. Restoranda bulunan kişiler arasında olayla bağlantısı olabilecek bir şüphesindense bahsedilmiyor.

İngiliz askeri birimleri üç gündür polise soruşturmaya destek veriyor. Terörle mücadele birimlerinden 250’den fazla polisin dahil edildiği soruşturma kapsamında 240’tan fazla tanık dinlendi ve 200 kadar kanıt parçasına ulaşıldı. Yaklaşık 180 askeri personel de olay yerinde, sinir gazına maruz kaldığından şüphelenilen araç ve objeleri kaldırıyor.

Son olarak yetkililer, o gün Skripal ve kızının bulunduğu restoran ve pub’a giden 500 kadar kişiye ellerindeki tüm eşyaları yıkamaları, tüm elektroniklerin üstlerini silmeleri gibi uyarılarda bulundu. İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, hükümetinin cinayet teşebbüsünün sorumlularını bulmak için büyük çaba sarfettiğini ve kaynaklarının büyük bölümünü ayırdığını söyledi.

İngiltere’ye sığınmıştı

Sergey Skripal İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa’da gizli görevlerde bulunmuştu. Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren İngiltere istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı. 66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006’da Rusya’da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere’ye sığınmıştı.

Çifte ajan Skripal ve kızına suikast girişimi, İngiltere ve Rusya arasındaki ilişkilerde de ikileme neden oldu. Moskova olayla bir alakaları olmadığını açıklarken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson cinayet teşebbüsünün arkasından Rusya’nın çıkması halinde güçlü bir şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

2006 yılında eski istihbarat görevlisi Alexander Litvinenko’nun Londra’da radyoaktif madde ile zehirlenmesi olayının da yankıları sürüyor. İngiliz yetkililer, 2016’da tamamlanan soruşturma sonrası, Litvinenko’nun Rus istihbarat ajanları tarafından öldürüldüğü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu operasyonu “muhtemelen şahsen onayladığı” sonucuna varmıştı.