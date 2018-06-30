İngiltere’de 3 Türk, bir kadına tecavüz etti

İngiliz basını 13 Nisan'da Canterbury'de yaşanan korkunç olayın detaylarını okuyucularına aktardı. 13 Nisan'da şehir merkezinde 19 yaşındaki alkollü bir kadını kaçıran Sali Amet, Ömer Engin ve Salih Altun'un kamera kayıtları ortaya çıkarken önceki gün görülen davada üç zanlıya 27 yıl hapis cezası verildi.

İngiltere’nin çok satan gazetesi Daily Mail’de yer alan haberde Nisan ayında Sali Amet (23), Ömer Engin (24) ve Salih Altun (25) Kent isimli İngiliz şehrinin merkezinde alkollü bir kadınla görülüyor. Genç kadının alkollü olmasındna faydalanan 3 adamların kaçırdıkları kadına 50 dakika boyunca 4 kere tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Yaşananların ardından gözaltına alınan adamların duruşması önceki gün yapıldı. Hakim, “Aşırı kırılgan ve yardıma muhtaç bir kurbana saldırdınız. Bu cezasız kalamaz. Acı çekmesine izin verdiniz ve istememesine rağmen zorla birlikte oldunuz. İşiniz bitince de onu bırakıp kaçtınız” dedi. Tecavüz ve kaçırma suçlarını kabul eden saldırganlara 27 yıl hapis cezası verildi.

“BENİM DE KIZ KARDEŞİM VAR”



Saldırganlar duruşmada Türkçe yeminli tercüman isterken, genç kadın, “Cuban isimli mekandaydım ve bu iki adam kendi aralarında konuşuyorlardı ama İngilizce değildi. Daha sonra bir otoparka geldik orada bana saldırdılar” dedi. Saldırıyı yapanlardan Ömer Engin’in bir fast food lokantası işlettiği ortaya çıktı.

Duruşmada Altun, “Bu kızdan faydalandığım için utanıyorum. Benim de kız kardeşlerim var ve onlara da benzer bir şey olsa nasıl hissedeceğimi biliyorum” derken evli ve iki çocuk babası Sali Amet’in de pişmanlık duyduğu belirtildi. Ömer Engin de çok pişman olduğunu söylerken, hakim üç zanlıya toplamda 27 yıl hapis cezası verdi. Her bir zanlının 9 yıl hapis yatacağı açıklandı.