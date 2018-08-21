İngiltere’deki AB vatandaşları sınır dışı edilmeyecek

Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği (AB) ile anlaşma olmasa bile İngiltere'deki AB ülkelerinin vatandaşlarının sınır dışı edilmeyeceğini açıkladı. İngiltere'nin ülke içerisinde bulunan AB vatandaşlarına 'ahlaki bir yükümlülüğü' olduğunu söyleyen Bakan Raab, "Onların dışarı atılması akılalmaz bir bir durum olur" açıklamasını yaptı.

Brexit Bakanı Dominic Raab, taraflar arasında farklılıkların olması durumunda AB’nin, İngiltere’nin ‘istek ve pragmatizm’ine aynı seviyede karşılık vermesi gerektiğini savundu.

İngilitere’de hükümet, olası bir anlaşmazlık senaryosuna odaklanırken, Perşembe günü bu senaryoya nasıl hazırlık yapıldığıyla ilgili ‘teknik genelgeler’ yayınlayacak.

‘Korku senaryoları’ ihtimaline pek şans tanımayan Raab, Perşembe yayınlanacak belgelerle durumun netliğe kavuşturulacağı sözünü verdi.

Anlaşmazlık ihtimalinde İngiltere’de çalışan AB vatandaşlarının ülkede çalışmaya devam edip edemeyecekleriyle ilgili soruya ise “Buradaki AB vatandaşlarının katkısına çok değer veriyoruz. Anlaşmazlık durumuna ihtimal vermiyorum ama onların konumunu garanti altına almak için süratle harekete geçeceğiz” dedi.

BAKAN GÜVENCE VERDİ

“AB vatandaşlarının dışarı atılması gibi bir durum söz konusu değil” diyen Brexit Bakanı, “Bunu geçmişte net bir şekilde ifade ettik. Bugün de seve seve bunun güvencesini verebilirim” diye ekledi.

Raab, AB ile görüşmelerde kazanılan ivmenin kaybedilmemesi için önümüzdeki hafta Brüksel’e gideceğini bilgisini verdi ve İrlanda sınırı ve vatandaşların kaygılarını gidermek için ‘işleyen bir çözüm’e ihtiyaç olduğuna işaret etti.

AB’nin Brexit müzakerelerindeki Başmüzakerecisi Michel Barnier de amaçlarının İngiltere ile Birlik arasında ’emsalsiz bir işbirliği’ vizyonunda bir anlaşma istediklerini söyledi. Ancak Barnier, ekonomik ve ticari ilişkilerin güvenlik ve savunma gibi konuların gölgesinde kaldığı, AB’nin gümrük birliği anlaşmasından taviz vermeyeceği uyarısını yaptı.

İrlanda sınırının ‘fazla dramatize edilmemesi’ gerektiğini savunan Fransız diplomat, “Taraflar sınır kontrollerinin ne olacağını ve bunların nasıl hayata geçirileceğini netleştirmek zorunda” dedi.

İngiltere hükümeti, Haziran ayında Avrupa Birliği vatandaşlarının, Brexit sonrası ülkede yaşamaya devam edebilmek için neler yapmaları gerekeceğini açıklanmıştı. AB vatandaşlarına oturum izni verilmesi için 3 şart aranacak: Halihazırda İngiltere’de yaşıyor olmaları, hüküm giymemiş olmaları ve kimliklerini kanıtlamaları. İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, sürecin “hızlı, basit ve kolay” işleyeceği sözünü vermiş ve ikamet başvurularının internet üzerinden ya da cep telefonu uygulaması aracılığıyla yapılabileceğini duyurmuştu.

BREXİT SONRASI SERBEST DOLAŞIM TEHLİKEYE GİRDİ

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere’nin Temmuz ayında açıkladığı AB’den ayrılma süreciyle ilgili yol haritasında kişilerin serbest dolaşımının Brexit ile beraber sonlanmasını öngörüyor. Ancak İngiltere’nin önerisinde nitelikli göçmen sınıfında yer alan kişilerin dolaşımı önünde bir engel bulunmaması gerektiği de vurgulanıyor. Kişilerin serbest dolaşımını sona erdirip nitelikli göçmenlerin serbest dolaşımına izin verebilecek bir göç politikasının ise ne olabileceği belgede detaylandırılmıyor. Hem AB hem de İngiltere vatandaşlarının seyahat amaçlı ziyaretlerinin ise vizesiz olarak gerçekleştirilebilmesi görüşü belgede aktarılıyor.